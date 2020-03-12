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В Италии закрыли магазины, бары и рестораны из-за коронавируса

Продолжит работу общественный транспорт.

Фото : DW12 марта 2020, 07:35

Из-за риска распространения коронавируса в Италии прекращается вся коммерческая деятельность, закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Я очень ценю ваши усилия. Но настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек, - заявил Конте.

Конте добавил, что в стране будут закрыты все рестораны и бары. Продолжит работу общественный транспорт, будет предоставляться ряд других услуг, в том числе банковские.

Также продолжат работать страховые компании, останутся открытыми фабрики при условии соблюдения всех мер безопасности.

Напомним, в Италии заболело уже почти 12,5 тыс. человек, умерли 827 человек.


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