В Италии закрыли магазины, бары и рестораны из-за коронавируса
Продолжит работу общественный транспорт.
Фото : DW12 марта 2020, 07:35
Из-за риска распространения коронавируса в Италии прекращается вся коммерческая деятельность, закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.
Я очень ценю ваши усилия. Но настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек, - заявил Конте.
Конте добавил, что в стране будут закрыты все рестораны и бары. Продолжит работу общественный транспорт, будет предоставляться ряд других услуг, в том числе банковские.
Также продолжат работать страховые компании, останутся открытыми фабрики при условии соблюдения всех мер безопасности.
Напомним, в Италии заболело уже почти 12,5 тыс. человек, умерли 827 человек.
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