Власти Афганистана объявили об освобождении из тюрем 1500 талибов

Условием для поэтапного освобождения талибов является снижение уровня насилия в Афганистане.

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о решении освободить заключённых талибов в соответствии с договорённостями между США и движением "Талибан", сообщает zakon.kz со ссылкой на Анадолу.

Первые полторы тысячи членов "Талибана" освободят после 14 марта, сообщили в администрации афганского лидера. Ещё 3500 талибов отпустят из тюрем после начала межафганских переговоров.

Решение Гани является демонстрацией доброй воли и продиктовано стремлением внести вклад в продвижение межафганского диалога, – подчеркнули в Кабуле.

Условием для поэтапного освобождения талибов является снижение уровня насилия в Афганистане. Освобождённые должны будут дать письменное заверение о том, что больше не будут принимать участие в боевых действиях.

29 февраля США и движение "Талибан" подписали историческое соглашение, которое предусматривает выведение американских войск с пяти военных баз в Афганистане, а также снятие санкций с членов движения "Талибан" к августу 2020 года.

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