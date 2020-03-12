Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Власти Афганистана объявили об освобождении из тюрем 1500 талибов

Условием для поэтапного освобождения талибов является снижение уровня насилия в Афганистане.

Фото : КР12 марта 2020, 08:12

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о решении освободить заключённых талибов в соответствии с договорённостями между США и движением "Талибан", сообщает zakon.kz со ссылкой на Анадолу.

Первые полторы тысячи членов "Талибана" освободят после 14 марта, сообщили в администрации афганского лидера. Ещё 3500 талибов отпустят из тюрем после начала межафганских переговоров.

Решение Гани является демонстрацией доброй воли и продиктовано стремлением внести вклад в продвижение межафганского диалога, – подчеркнули в Кабуле.

Условием для поэтапного освобождения талибов является снижение уровня насилия в Афганистане. Освобождённые должны будут дать письменное заверение о том, что больше не будут принимать участие в боевых действиях.

29 февраля США и движение "Талибан" подписали историческое соглашение, которое предусматривает выведение американских войск с пяти военных баз в Афганистане, а также снятие санкций с членов движения "Талибан" к августу 2020 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты