Около 168 тысяч медицинских масок пытались вывезти из Казахстана в Россию и Монголию

В областном департаменте госдоходов уточнили, что изделия не конфисковали, а провозивших не привлекали к ответственности.

Около 168 тысяч медицинских масок пытались вывезти из Казахстана через Павлодарскую область, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В региональном департаменте государственных доходов сообщили, что с 16 февраля по 11 марта произошли шесть попыток незаконной транспортировки. Большую часть масок пытались вывезти в Россию, около восьми тысяч – в Монголию.

Сотрудники экспортного контроля департамента совместно с сотрудниками пограничной службы Комитета национальной безопасности РК на пункте пропуска "Шарбакты" пресекли четыре попытки вывоза медицинских масок. Общее количество составило около восьми тысяч штук, - рассказала и. о. руководителя областного департамента госдоходов Асем Шакирова.

Маски пытались вывезти в свою страну четверо жителей Монголии 27-33 лет. Мужчины не смогли назвать место, где приобретали медицинские изделия, и не рассказали о своей цели.

В Успенском районе через пункт пропуска "Косак" 39-летний казахстанец пытался провезти 150 тысяч масок. Количество изделий было указано в товарно-транспортной накладной.

По товаросопроводительным документам вывоз осуществлял житель города Нур-Султана юридическому лицу в город Купино Новосибирской области. По документам он погрузил маски в столице по адресу Самал, 11 (торговый дом "Рамстор"). Грузоотправитель города Нур-Султана на связь с сотрудниками департамента не вышел, цель вывоза масок не сообщил, - добавила Асем Шакирова.

В департаменте рассказали, что незаконно экспортировать средства индивидуальной защиты пытался и житель Аксу. В марте сотрудники ведомства и пограничники "Шарбакты" не пропустили его в Россию с 10 тысячами медицинских изделий.

Ранее указанные лица медицинские маски не вывозили. Ответственность, как и конфискация такого рода товаров, законодательством не предусмотрены в рамках компетенций и полномочий департамента. В этой связи сотрудники экспортного контроля департамента решили запретить вывоз через государственную границу РК указанных медицинских масок, - пояснили в ДГД.

По распоряжению премьер-министра РК от 29 января 2020 года в Казахстане ввели запрет на вывоз медицинских средств индивидуальной защиты: респираторов, защитных очков, медицинских масок, халатов, перчаток, защитных противочумных и одноразовых защитных костюмов.

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