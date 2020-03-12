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В Болгарии и Албании зарегистрированы первые случаи смерти от коронавируса

Всего в Болгарии семь, в Албании 11 человек заболели коронавирусом.

Фото : Страна12 марта 2020, 08:37

В Болгарии и Албании зарегистрированы первые случаи смерти пациентов от коронавируса COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на telegram канал комитета охраны здоровья.

В столице Болгарии Софии скончалась 66-летняя женщина, у нее были проблемы с сердцем. Ее 74-летний муж также заражен коронавирусом, его состояние оценивается как стабильное.

Всего в Болгарии семь человек заболели коронавирусом, о первых случаях стало известно 8 марта.

В Албании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 73-летняя женщина. Она проживала в городе Дуррес на побережье Адриатического моря. Всего в Албании известно об 11 случаях заражения коронавирусом.

Албания расположена на противоположном побережье Адриатического моря от Италии - страны, занимающей второе место после Китая по числу заболевших коронавирусом.


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