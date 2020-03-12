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Трамп на 30 дней закрыл США для европейцев

Победим этот вирус - президент.

Фото : rbk.ru12 марта 2020, 09:23

Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

- Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы, — сказал он.

Это не будет, однако, относиться к Великобритании. Кроме того, по словам Трампа, исключения касаются тех американцев, которые пройдут "необходимые досмотры".

- Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами (поступающими в США), — добавил он.

Он обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся вирус. "Европейский союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек", — сказал он.

По его словам, США предприняли "беспрецедентные меры" по реагированию на распространение вируса, в частности, по запрету на поездки из Китая. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории".

- Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус, — заявил Трамп.

В министерстве внутренней безопасности заявили, что решение Трампа касается граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. Это решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,3 тысячи, 38 человек умерли.


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