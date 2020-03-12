Группа KAZKA о секрете песни "Плакала", телешоу и алматинской публике

Их главный хит о девчачьих сердечных историях, которые перекликаются с социальными темами.

Вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш, все вместе - группа KAZKA, уже успели стать украинской сенсацией, феноменом, прорывом года, первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM. Корреспондент zakon.kz после выступления коллектива в Алматы побеседовал с музыкантами о справедливости песенных телевизионных конкурсов и необходимости использования фонограммы.

- Насколько, по -вашему, справедливы телевизионные конкурсы среди певцов?

Александра: Не всегда. Все очень субъективно, судьи субъективны, отчасти справедливо народное голосование, но важно, чтобы голосовал только народ.

Дима: В подобных конкурсах главное - не потерять себя и свое творчество, потому что постоянно привыкаешь к перепевкам, каверам, но важно найти свою музыку, чтобы не загубить свое "Я" и расти как артист.

- Что думаете о музыкантах, которые представят Украину на Евровидении?

Александра: У нас прошел национальный отбор на Евровидение, выиграла группа Go-A. Ничего такого сказать не можем, но рады, что выиграла самая украинская песня, и представит украинский язык в Европе.

- Есть ли универсальный рецепт, как написать хит?

Александра: Мы не знаем. Нашу песню "Плакала" знают все, сейчас в Алматы два раза мы ее пели, и два раза нам подпевали люди и плакали. Я думаю, что нам повезло, ну правда. При создании мы, конечно, сами не плакали (улыбается). Нам очень повезло и мы очень счастливы, как будто выиграли счастливый билет, и теперь мы понимаем ответственность, которая на нас лежит. И мы теперь должны соответствовать взятой планке.

- А вообще "Плакала" вдохновлена реальными событиями из жизни?

Александра: Сам сюжет для украинцев родной, у нас в Украине девчата хорошие, но все знают, что девушки, когда поплачут, им становится легче. Так получилось, что песня о девчачьих сердечных историях, которые перекликаются с социальными темами, и люди, когда слушают, все понимают и так искренне реагируют.

- Как вы относитесь к тому, что некоторые певцы очень часто выступают под фонограмму? Сами всегда выступаете вживую?

Александра: Разумеется, бывает такое, что песня создана с определенными эффектами и ее живьем невозможно спеть так, как она звучит на студийной записи. Поэтому люди прибегают к спецэффектам, и всему такому.

Мы, конечно, стараемся петь вживую и я выкладываюсь на 100% во время каждого выступления. Чем мне нравятся живые выступления, так это обменом энергетикой с залом, люблю, когда публика реагирует на мои крики, пение, я стараюсь сделать так, чтобы зрителям, слушателям было классно в первую очередь. Когда поешь под фонограмму, ты не может показать им свои эмоции.

Под фонограмму будет немного лживо, а так мы чувствуем энергетику аудитории. Наш звукорежиссер добавляет в наушники барабаны, голоса девчат из зала, и это все в ушах, ты погружаешься в эту атмосферу. В Алматы публика замечательная, мы это все ощутили.

- Вы впервые в Алматы? Что вам понравилось?

Александра: Мы во второй раз уже в Алматы. Для нас это уже родное место, потому что нас здесь очень тепло встречают. Возвращаться сюда всегда очень приятно, для меня это любимое место.

Дима: Нам очень понравились ваши горы, едешь на машине, видишь прекрасные заснеженные вершины, у нас таких нет. А на Шымбулаке и Медеу вообще восхитительно.

Александра: Помню, когда мы были впервые в Алматы, выступали в клубе, и когда после выступления вышли, на улице, несмотря на минусовую температуру, было много людей, ждали нас, мы были очень тронуты такой встречей.

Альберт Ахметов

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