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Теплая погода ожидает казахстанцев

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pxhere.com12 марта 2020, 10:10

Постепенное повышение температуры ожидается по всему Казахстану, сообщает zakon.kz.

Ложбина теплого Атлантического циклона, центр которого на сегодняшний день находится над Скандинавским полуостровом, уже завтра будет определять погоду западных регионов нашей республики, далее смещаясь в восточном направлений будет оказывать влияние и на остальную территорию Казахстана. В связи с чем ожидаются осадки, туман, постепенное повышение температуры воздуха, а также порывистый ветер 15-20 м/с, 14 марта на северо-западе и севере республики до 23-28 м/с, - сообщили в "Казгидромет".


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