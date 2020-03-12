Нефть по 35 USD в течение года: как изменится экономическая ситуация в Казахстане?

Эксперт рассмотрел три возможных сценария развития ситуации: базовый, оптимистичный и пессимистичный.

Что будет с экономикой Казахстана при низких ценах на нефть, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, если верить последним международным новостям, ни Саудовская Аравия, ни Россия пока не проявляют желания разрешить возникший на рынке нефти ценовой конфликт и продолжают принимать меры по предстоящему наращиванию объема добычи сырья. На этом фоне можно предположить, что цены на нефть Brent ниже 40 USD за баррель (при прочих равных условиях) являются новой реальностью для нашей страны и всего мира. Однако при этом еще неясно, куда при таких предпосылках «пойдет» казахстанская экономика. К слову, обновленные макроэкономические прогнозы Миннацэкономики и видение Минфина станут известны лишь к середине апреля, а Нацбанк, вероятно, опубликует свои новые прогнозы сразу после 16 марта, когда завершится очередное заседание Технического комитета по денежно-кредитной политике.

В этой связи мы не стали дожидаться официальных прогнозов госорганов страны и построили свои перспективные оценки развития экономики Казахстана на 2020 год, опираясь на собственные модельные системы. При этом мы рассматриваем три сценария развития ситуации: базовый, оптимистичный и пессимистичный, – написал Олжас Тулеуов.

Так, по его мнению, базовый сценарий предполагает, что среднегодовая цена на нефть сохранится в пределах 35 USD за баррель, а рост мировой экономики замедлится с прошлогодних 2,9% до 2,8%.

Вместе с тем при данном сценарии мы ожидаем уровень инфляции в России, который является основным торговым партнером Казахстана, на отметке 4% (против текущих 2,3%), а обменный курс USDRUB – 73. Также базовый сценарий включает наши ожидания о том, что объем добычи нефти и газового конденсата в Казахстане по итогам года снизится с 90,6 до 89,0 млн тонн, темп роста среднемесячной заработной платы замедлится с 14% до 5%, инвестиций в основной капитал – с 8,5% до 6,0%, а номинальный обменный курс RUBKZT сократится с 5,9 до 5,4, – считает эксперт.

При этом, по его мнению, в результате реализации базового сценария будет наблюдаться замедление объемов внутреннего потребления (расходы домохозяйств – с 6% до 4,1%, валовое накопление – с 12,9% до 6,6%) и импорта (с 10,8% до 2,8%), а также падение экспорта (на 1,2%).

В свою очередь, среднегодовой уровень инфляции ускорится, но в пределах таргета Нацбанка – до 5,7%. Рост потребительской инфляции при базовом сценарии будет лимитирован повышением базовой ставки Нацбанка, ограниченным обесценение курса тенге, падением промышленных цен на 23% вслед за сокращение цен на углеводородное сырье, а также замедлением роста реальных денежных доходов населения с 5,8% до 2,5%.

В итоге темп роста реального ВВП (методом конечного использования) или совокупный спрос в Казахстане замедлится с 4,3% до 2,5%, а номинальный уровень ВВП увеличится с 68,7 млрд тенге лишь до 70,9 млрд тенге, что в долларовом эквиваленте (с учетом обесценения тенге) означает отсутствие роста. При оптимистичном сценарии мы также ожидаем замедления роста ВВП, но до 3,5%, дезинфляции до 5,2% и укрепления курса тенге к доллару США до 381. Пессимистичный же сценарий отражает замедление экономического роста до 1,2%, ускорения инфляции до 7,3% и роста курса USDKZT до 413, – подытожил Олжас Тулеуов.

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