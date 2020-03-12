Эпидемия коронавируса в мире дала шанс Элизабет Турсынбаевой на защиту титула

Решение о переносе мирового первенства на более поздний срок принято совместно канадскими властями.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2020, который был запланирован на 16-22 марта в канадском Монреале, перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса на планете. Это дает шанс казахстанке, вице-чемпионке мира Элизабет Турсынбаевой, которая пропустила сезон из-за травмы, успеть восстановиться и защитить титул вице-чемпионки мира, который она выиграла год назад и до сих пор удерживает, передает zakon.kz.

В официальном заявлении Международного союза конькобежцев ISU указано, что решение о переносе мирового первенства на более поздний срок принято совместно канадскими властями. Событие было запланировано на 16-22 марта 2020 года и должно было пройти в канадском Монреале в Центре Белл, однако. теперь принято решение о том, что Чемпионат мира пройдет там же, но уже осенью.

ISU и Skate Canada тщательно следили за позицией провинциальных и федеральных органов здравоохранения в отношении распространения вируса и полностью уважают трудное решение, принятое сегодня. Как и власти, ISU и Skate Canada привержены здоровью и безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей. Таким образом, ISU не может провести Чемпионат мира по фигурному катанию-2020 в запланированные даты. ISU благодарит Skate Canada и всех партнеров, участвующих в подготовке Мероприятия, и за их сотрудничество на критически важном этапе мониторинга, предшествовавшем принятию этого решения. Учитывая текущие неопределенные события, связанные с пандемией коронавируса, нельзя разумно рассматривать перенос и / или перенос вышеупомянутого Чемпионата в текущем сезоне-2019/20, даже если сезон будет продлен на несколько недель после его нормального окончания в начале апреля. В течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября 2020 года. До принятия окончательного решения ИСУ останется в тесном контакте с Skate Canada и членами ISU, - заявили в Международном союзе конькобежцев.

Добавим, что из-за травмы, обострившейся в начале сезона-2019/20, казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева пропустила практически все старты. Врачи рекомендовали ей довести лечение до конца, и только после этого давать нагрузку на организм. Освободившееся время фигуристка посвящает музыке, она даже сочинила красивую мелодию.

Если чемпионат мира-2020 года пройдет в октябре или чуть позже, то есть надежда, что к тому времени Элизабет уже приступит к тренировкам и сможет выступить на мировом первенстве. Также право выступить на ЧМ в танцах на льду завоевала казахстанская пара Максин Ветерби и Темирлан Ержанов. У Казахстана, благодаря успеху Турсынбаевой в 2019 году, есть возможность заявить, кроме нее, еще 2 спортсменок в женское одиночное катание, но никто из наших одиночниц пока не выполнили минимальный норматив, позволяющий получить допуск к выступлению на мировом первенстве.

Подготовил Альберт Ахметов

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