Геннадий Головкин обратился к казахстанским боксерам, отобравшимся на Олимпиаду

Чемпион мира IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин обратился к сборной Казахстана, успешно выступившей на олимпийском отборочном турнире в Аммане, передает zakon.kz.

Казахстан в Иордании был представлен в полном составе. За медали и путевки бились 8 мужчин и 5 женщин.

Из них олимпийские лицензии выиграли все 8 наших парней и 1 девушка. Обладателями лицензий стали Сакен Бибосынов (до 52 кг) - Серик Темиржанов (до 57 кг) - Закир Сафиуллин (до 63 кг) - Абылайхан Жусупов (до 69 кг) - Абильхан Аманкул (до 75 кг) - Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) - Василий Левит (до 91 килограмма) - Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма), а также Надежда Рябец (до 75 кг).

My congratulations to Kazakhstan boxing team for qualifying to @Olympics. You did a great job in Jordan! I know how important it is for every athlete to represent his/her country. We’ll cheer for you at #Tokyo2020 ???????? pic.twitter.com/nC854tVLdH