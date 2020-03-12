Бахыт Мельдешов освобожден от должности члена ЦИК

У него закончился конституционный срок полномочий.

Бахыт Мельдешов освобожден от должности члена Центральной избирательной комиссии, сообщает zakon.kz.

Во время пленарного заседания спикер палаты Дарига Назарбаева сообщила, что у него закончился конституционный срок полномочий.

Мы выражаем благодарность Бахыту Сарсенбаевичу за вклад в становление и развитие отечественной выборной системы и желаем больших достижений на будущей работе, - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты.

Бахыт Мельдешов родился 15 октября 1959 года в с. Макталы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1986)

Юрист

Трудовой стаж:

· Рабочий совхоза "Дармина" Чимкентской области (1977-1978);

· Юрисконсульт юридического отдела управления Алматинской железной дороги (1985-1986);

· Старший консультант судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Казахской ССР (1986-1989);

· Старший консультант отдела писем и приема граждан, заведующий приемной Верховного Совета Республики Казахстан (1989-1995);

· Консультант организационно-юридического отдела Центральной избирательной комиссии, консультант отдела законодательства аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (1995-1996);

· Старший эксперт отдела по законодательству и судебной системы Администрации Президента Республики Казахстан (1996-1997);

· Начальник договорно-аналитического отдела Управления ОАО "Казахтелеком" (1997-1998);

· Заведующий информационно-аналитическим отделом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1998-2001);

· Заведующий юридическим отделом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2001-2003);

· Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (17.01.2007-07.2017);

· Член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан с 25.06.2003, 09.04.2010, 06.03.2015, 07.2017

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