Бахыт Мельдешов освобожден от должности члена ЦИК
У него закончился конституционный срок полномочий.
Бахыт Мельдешов освобожден от должности члена Центральной избирательной комиссии, сообщает zakon.kz.
Во время пленарного заседания спикер палаты Дарига Назарбаева сообщила, что у него закончился конституционный срок полномочий.
Мы выражаем благодарность Бахыту Сарсенбаевичу за вклад в становление и развитие отечественной выборной системы и желаем больших достижений на будущей работе, - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты.
Бахыт Мельдешов родился 15 октября 1959 года в с. Макталы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1986)
Юрист
Трудовой стаж:
· Рабочий совхоза "Дармина" Чимкентской области (1977-1978);
· Юрисконсульт юридического отдела управления Алматинской железной дороги (1985-1986);
· Старший консультант судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Казахской ССР (1986-1989);
· Старший консультант отдела писем и приема граждан, заведующий приемной Верховного Совета Республики Казахстан (1989-1995);
· Консультант организационно-юридического отдела Центральной избирательной комиссии, консультант отдела законодательства аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (1995-1996);
· Старший эксперт отдела по законодательству и судебной системы Администрации Президента Республики Казахстан (1996-1997);
· Начальник договорно-аналитического отдела Управления ОАО "Казахтелеком" (1997-1998);
· Заведующий информационно-аналитическим отделом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1998-2001);
· Заведующий юридическим отделом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2001-2003);
· Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (17.01.2007-07.2017);
· Член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан с 25.06.2003, 09.04.2010, 06.03.2015, 07.2017
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