Турция переносит начало туристического сезона

Отелям нужно открыть сезон не в марте, а к концу апреля - министр.

Власти Турции для борьбы с распространением коронавируса предложили отелям начать туристический сезон не в марте, а в конце апреля, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о первом случае заражения коронавирусом в этой стране. По его словам, пациентом является мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу.

- Когда происходит активное распространение коронавируса, разумно перенести на конец апреля поступающие из-за границы запросы туроператоров, — казал Эрсой в эфире телеканала NTV. - Мы считаем, что сократить въездной турпоток в нашу страну по сравнению с прошлым годом – это правильное решение в сложившихся условиях. Отелям нужно открыть сезон не в марте, а к концу апреля. В течение недели мы объявим меры по поддержке турбизнеса в связи с неизбежными потерями, связанными с ограничениями туристической деятельности из-за дополнительных мер.

Он добавил, что министерство переносит мероприятия в сфере культуры и туризма на май.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.

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