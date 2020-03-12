Размышления советника Токаева об экономическом влиянии коронавируса

Страны пройдут через мощный спад экономики.

Внештатный советник Президента РК, экономист Олжас Худайбергенов в facebook написал свои мысли о том, как пандемия скажется на экономиках и управлении в странах мира, передает zakon.kz.

Экономист предположил, что к концу марта пандемия охватит весь мир. При этом, по его словам, страны, которые не будут регистрировать число больных, будут вызывать недоверие остальных стран.

Худайбергенов пишет, что Китай почти победил вирус. Но эта победа стоила почти 1 трлн долларов, и потери еще идут. Есть риск второй волны заражения от тех стран, где сейчас началась первая волна.

Вирус очень щадяще относится к детям и беспощаден к пожилым. Доля тех, кому 1-19 лет, среди заболевших не превышает 2%, а среди умерших их и вовсе нет. 99% умерших - это пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, причем в 75% случаях все имели осложнения со здоровьем на момент заражения. Сейчас повсеместное распространение говорит о том, что вирус очень устойчив в любом климате с любой плотностью населения. И есть вероятность, что в итоге переболеет весь мир. Меркель вчера выступила в Бундестаге, заявив, что переболеет 70% населения Германии (остальные 30% это как раз молодежь и дети). А значит есть вероятность что 2-3% населения не переживут эпидемию, которая может существенно омолодить управленческий слой по всем отраслям управления обществом (государство, бизнес, общественные организации и даже криминал), что, в свою очередь, будет иметь определенные политические последствия, - рассуждает экономист.

При этом он считает, что опасность несет не только вирус, но и то как с ним борются:

Жесткий карантин подразумевающий закрытие школ и университетов, всех объектов туризма и развлечений, закрытие транспортного сообщения внутри страны и между странами, закрытие некоторых предприятий и в целом резкое снижение деловой активности влечет падение ВВП, решившихся на карантин. И если карантин поможет, как в случае Китая, победить вирус, то цена оправдана, пусть даже будет высока. Но если не поможет, то несет жесткие последствия для всех, кто выживет после эпидемии. Страны пройдут через мощный спад экономики, причем эффект будет как прямой, так и косвенный от разрыва торгово-экономических связей между странами. Кстати, очень сильно пострадают транснациональные компании, которые резко сократят свое присутствие в разных странах, ускоряя процесс деглобализации. Каждый месяц пандемии отнимает 3-4 года предшествовавшей глобализации, откатывая мир назад в своем развитии.

Вирус, пишет Худайбергенов, наносит наибольший ущерб не только тем людям, которые уже имеют проблемы со здоровьем, но также и тем странам, которые имеют проблемы в системе госуправления, к которым однозначно относится и наша страна.

Если вирус распространится на все население, то везде, где не навредит сам вирус, навредит паника и карантин. Интересно, что большую вероятность выйти с минимальными потерями имеют либо чрезмерно отсталые страны с минимумом связей с остальным миром, либо страны, которые вышли на следующий цифровой уровень развития, которые способны перевести все образование в онлайн-формат, торговлю в онлайн-формат и т.д. По сути, эти страны получат новую модель управления обществом, уходя в еще больший отрыв от отсталых стран, которые не справятся с эпидемией. Новый мир будет куда более неравный, менее взаимозависимый и небезопасный, - резюмировал советник главы государства.

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