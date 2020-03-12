Министерская конференция ВТО из-за коронавируса в Нур-Султане отменена
Она должна была пройти в столице.
Фото : s.rfi.fr12 марта 2020, 12:03
Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) в Нур-Султане отменена, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Мероприятие планировали провести в июне в Нур-Султане. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов.
Уже отменили, - сказал Смаилов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли отменена министерская конференция ВТО в столице.
По его словам, это сделано из-за ситуации с коронавирусом.
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