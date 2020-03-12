Министерская конференция ВТО из-за коронавируса в Нур-Султане отменена

Она должна была пройти в столице.

Министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО) в Нур-Султане отменена, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мероприятие планировали провести в июне в Нур-Султане. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов.

Уже отменили, - сказал Смаилов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли отменена министерская конференция ВТО в столице.

По его словам, это сделано из-за ситуации с коронавирусом.

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