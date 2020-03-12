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Из-за угрозы коронавируса заседание ОПЕК+ может пройти в режиме селектора 

18 марта было запланировано проведение очередного технического комитета ОПЕК+.

Фото : © Leonhard Foeger12 марта 2020, 12:04

Заседание технического комитета ОПЕК+, которое было запланировано на 18 марта, может пройти в режиме селектора из-за угрозы коронавируса. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, сообщает zakon.kz.

18 марта было запланировано проведение очередного технического комитета ОПЕК+, и на сегодняшний день рассматривается его проведение в режиме селектора, через телесвязь, во избежание заражения и в свете всех тех событий, которые происходят, - сказал Baigenews.kz министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в кулуарах Сената.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала распространение коронавируса как пандемию. На 12 марта в мире коронавирус подтвержден у более 126 тысяч человек. В пятерку стран по количеству заболевших входит Китай (80 932), Италия (12 462), Иран (9000), Южная Корея (7755), Франция (2284). Всего погибло 4630 человек, выздоровело 68 219.

По информации РИА Новости, страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.


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