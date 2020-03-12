"Бладшот": Терминатор, киборг и робокоп в одном флаконе

Рецензия на новый фильм с Вином Дизелем.

Можно ли оживить человека после смерти? Есть ли вероятность сделать отлично подготовленного солдата неуязвимым и бессмертным? Фантасты активно показывают, что да, хотя в реальности наука еще далека от этого. Вышедший в прокат супергеройский фильм "Бладшот", основанный на одноименном персонаже комиксов Valiant Comics, впитал в себя немало от уже рассказанных ранее в кино историй, и внес свою лепту в коллекцию картин о людях с нечеловеческими способностями, передает zakon.kz, побывавший на предпоказе в Алматы.

Фильм начинается с кадров спецоперации американской армии в одной из арабских стран. Один из опытнейших бойцов Рэй Гаррисон (Вин Дизель) при поддержке сослуживцев успешно обезвреживает банду, после чего возвращается домой. Здесь его ждет любимая, подготовившая ему сюрприз, все идет хорошо, пока на утро к ним не заявляется один из главарей той банды с Ближнего Востока и не убивает подружку Гаррисона. Герой обещает отомстить, в него стреляют, после чего он просыпается уже в лаборатории, где ему сообщают, что теперь он - сверхчеловек.

Актерский состав картины, безусловно, главное ее достоинство. Вин Дизель после всех приключений в "Форсаже", наверное, уже при жизни может смело называть себя супергероем. Этот потенциал он сполна реализовал в образе Бладшота.

Отдельно заслуживает аплодисментов дерзкая красотка Эйса Гонсалес. Ее роль не ограничивается просто сексуальными сценами в бассейне, героиня Кей Ти вносит немалый вклад в развитие сюжета.

Гай Пирс по максимуму отрабатывает роль главного злодея, а Ламорн Моррис фактически в одиночку вытягивает юмористическую часть, его персонаж, программист Уилфред Уиганс не теряет оптимизма даже в самых сложных ситуациях.

Впечатляют также боевые сцены, эффектные и выполненные на высшем уровне, погони на крутых автомобилях (куда же Вин Дизель без них!), хотя их не так много, как хотели бы любители боевиков. Операторская работа, безусловно, качественная: чего стоят крупные планы Бладшота, когда он тягает гантели и штанги. Восхищает также компьютерная графика, виртуальные нейронные миры нарисованы так достоверно, что когда нарисованный фон переходит в реальные декорации, эта граница практически не заметна.

Все эти составляющие позволяют зрителю немного забыть о банальности сюжета.

К сожалению, сценаристы сделали в целом обыденный для подобных картин сюжет. Диалогов о высоких материях – любви, смысле жизни, втором шансе порой слишком много, из-за чего теряется динамика

В целом развитие сюжета, некоторые кадры "Бладшота" постоянно напоминают нам о других картинах, будто один классный, качественный фильм собрали из фрагментов не менее шикарных "Терминатора", "Робокопа" и "Вспомнить все". Конечно, подкупает харизма и физическая форма Вина Дизеля, работа других актеров, графика, и только благодаря "Бладшот" обретает изюминку и запоминается.

Альберт Ахметов

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