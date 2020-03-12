Банк ЦентрКредит представляет новую кредитную карту - #картакарта

Уникальность карты заключается в ее полном управлении через мобильное приложение.

14 января 2020 года Банк ЦентрКредит начал выпуск новой кредитной карты с уникальным названием #картакарта, передает zakon.kz.

О том, как чувствует себя на рынке новый продукт, рассказал Управляющий директор Блока по розничному бизнесу АО "Банк ЦентрКредит" Павел Кравченко

- Каких результатов успел достигнуть Банк с момента запуска продукта на рынок Казахстана?

- Результаты превзошли все наши ожидания. Всего за пару месяцев #картакарта стала очень популярной на рынке Казахстана, и спрос с каждым днем растет. Тысячи клиентов уже пользуются всеми ее преимуществами для ежедневных покупок.

- Расскажите об этих преимуществах, что больше всего нравится Вашим клиентам в #картакарта

- Мы анализировали финансовые и платежные потребности, провели тысячи интервью с нашими клиентами и клиентами других банков Казахстана, изучали лучшие практики ведущих мировых банков и с 14 января запустили продукт #картакарта. Нам было важно дать клиентам по-настоящему ценный продукт, который сможет удовлетворить все потребности как в карте, так и в мобильном приложении.

В #картакарта собрали все самое лучшее для наших клиентов: огромные кэшбэки за покупки по всему Казахстану и за его пределами, кредитный лимит, за пользование которым можно не платить до 55 дней и, конечно, так любимую нашими клиентами рассрочку от наших партнеров. Теперь клиентам не нужно иметь 2 или 3 карты для того, чтоб пользоваться льготным периодом или рассрочкой, платить в интернете или снимать наличные в любом банкомате страны.

Уникальность карты заключается и в ее полном управлении через мобильное приложение Банка - Starbanking.

Клиенты могут просто и быстро в своем смартфоне устанавливать и менять ПИН-код по карте, подключать/отключать уведомления, настраивать лимиты, оплачивать услуги и многие другие операции, сегодня я поделюсь одним из решений, которое уже пришлось по душе всем.

Владельцы #картакарта сами настраивают свои кэшбэк на следующий месяц, выбирая любимые категории. Мы тщательно анализируем потребности наших клиентов и каждый месяц предлагаем им на выбор новые интересные категории с повышенным кэшбэком до 10%, учитывая популярность покупок, сезонность и даже праздники. Например, в марте наши клиенты уже зарабатывают кэшбэк 5% в категориях "Продукты и супермаркеты", "Услуги красоты", "Кафе и рестораны", "Рахмет" и 8% в категории "Цветы". Последнюю категорию мы приурочили к прекрасному женскому празднику 8 марта. Наши клиенты получили возможность дарить своим близким цветы и получать кэшбэк 8% с каждой покупки в течение всего марта.

- Получается, клиенты сами решают, на каких покупках они хотят зарабатывать кэшбэк. Особенные кэшбэки к особенным праздникам, безусловно, это очень привлекательно. Можете открыть секрет, что такое категория "Рахмет"?

- Категория "Рахмет" - это покупки с двойной выгодой. Многие казахстанцы знают и с удовольствием пользуются приложением нашего нового партнера "Рахмет", являющегося продуктом крупнейшего e-commerce холдинга в Казахстане ChocoFamily. В бесплатном приложении "Рахмет" удобная оплата с телефона в пару касаний через QR, кэшбэк до 20% при покупках в тысячах заведений, регулярные скидки и акции.

Все пользователи приложения "Рахмет" смогут целый месяц получать 5% кэшбэк по #картакарта дополнительно к кэшбэк от "Рахмет". Для этого нужно сделать 3 простых шага:

Шаг 1. Получить #картакарта в любом отделении Банка за 15 минут

Шаг 2. Выбрать в приложении Starbanking категорию "Рахмет" с кэшбэком 5%

Шаг 3. Привязать #картакарта для оплаты в приложении "Рахмет" и совершать покупки через данное приложение.

- При этом клиенты не платят за обслуживание карты?

- Да, наш продукт бесплатный для всех и во всем! Пополнение, перевыпуск, sms/push/e-mail-информирование - ни за одну из этих операций мы не берем плату. Кроме того, мы не взимаем комиссии за просмотр баланса и получение мини-выписки в любых банкоматах, смену ПИН-кода и обнуление счетчика ПИН-кода - услуги, которые во многих банках РК являются платными.

- Банк ЦентрКредит запустил акцию "#картакарта на миллион". Расскажите нашим читателям об условиях акции, и какие призы ждут победителей?

- Действительно, в марте мы запустили акцию "#картакарта на миллион". Для участия в акции достаточно оформить #картакарта и в течение 3 дней оплатить покупки на общую сумму не менее 10 000 тенге.

7 апреля в прямом эфире в социальных сетях будут определены 19 победителей по Казахстану, каждый из которых получит 1 000 000 тенге. Все условия размещены на официальном сайте Банка.

О #картакарта рассказали обладатели нового продукта.

1. Анжелика, журналист-фрилансер, 25 лет

Всем известно, что вторая половина января – непростой период в финансовом плане. Прошлогодние деньги закончились, и до зарплаты еще две недели. Именно в это время я услышала о том, что Банк ЦентрКредит выпустил новую карту с кредитным лимитом. На следующий день я стала обладательницей своей #картакарта. Благодаря ей я не ощутила привычного январского дискомфорта и спокойно рассчитывалась ей за коммуналку, покупки и разные услуги. Теперь у меня всегда есть средства на покупки, а деньги я могу возвращать в течение 55 дней без процентов!

2. Тазагуль, технолог пищевого производства, 34 года

Прочитав в интернете о новой карточке БЦК, мне понравился пункт о повышенном кэшбэке и возможности выбрать для него любую категорию покупок. Не задумываясь я отправилась в ЦентрКредит. Менеджер банка мне объяснил, как пользоваться #картакартой, помог с установкой приложения Старбанкинг и я прямо в отделении выбрала категорию для кэшбэка "продукты и супермаркеты", так как мои основные расходы связаны с покупкой продуктов для моей большой семьи. Теперь я хожу в магазины с большим удовольствием и получаю возврат с покупок целых 5%!

3. Кайрат, индивидуальный предприниматель, 42 года

Уже больше десяти лет обслуживаюсь в Банке ЦентрКредит как частное лицо и ИП. Запуск #картакарта стал приятным сюрпризом для меня. В связи с тем, что у меня в банке депозит Рахмет с суммой более миллиона тенге, я получаю дополнительный кэшбек за покупки (1% гарантированный + 1% за наличие депозита). Теперь ко мне возвращаются 2% со всех покупок. Плюс повышенный кэшбек 5% из любимой категории я получаю после заправки автомобиля. Езжу много, поэтому выбрал именно этот раздел. Теперь у меня в конце месяца набегает приличная сумма, которую могу потратить на что угодно!

Сравнение #картакарта c кредитными картами других банков.

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