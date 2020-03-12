Казахстан обеспечен продуктами питания на полгода вперед – правительство
Сегодня у нас 19 видов социально значимых продуктов,
Фото : pixabay.com12 марта 2020, 12:38
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на пресс-конференции прокомментировал слухи об ажиотаже в продуктовых магазинах Казахстана, передает zakon.kz.
Коронавирус в Казахстан еще не пришел, а в соцсетях поступают сообщения о том, что в некоторых магазинах ощущается дефицит муки и макарон.
Я видел вбросы, которые были в СМИ. Сегодня у нас 19 видов социально значимых продуктов, Казахстан может себя обеспечить на полгода вперед. Никто не сидит сложа руки, вопрос продовольственной безопасности - номер один, он на контроле. Есть несколько видов, сахар и мясо курицы в перспективе придется импортировать, но это в будущем. На контроле стоит этот вопрос, - сказал Ералы Тугжанов.
Напомним, в Казахстане школьников отправят на каникулы из-за угрозы коронавируса. Президент Токаев объявил о старте реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются.
Альберт Ахметов
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