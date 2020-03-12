Елбасы удостоен международной премии "За заслуги перед государством и обществом"

Награда была вручена спикером Национальной Ассамблеи Пакистана Асадом Кайзером.

На Международной конференции по межконфессиональному диалогу и национальному единству, прошедшей в столице Исламской Республике Пакистан (Исламабад) прошла торжественная церемония вручения Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву одной из престижной Международной премии "За заслуги перед государством и обществом", передает zakon.kz.

Высокая награда Елбасы, инициированная Советом Исламского исследовательского института Международного исламского университета г.Исламабад, была вручена спикером Национальной Ассамблеи Пакистана Асадом Кайзером.

Международная премия "За заслуги перед государством и обществом" отмечает видных деятелей мира за их выдающийся вклад в укреплении единства, согласия и безопасного сосуществования в интересах всего человечества. До настоящего времени лауреатами премии стали выдающиеся государственные, политические и религиозные деятели современности, в числе которых Мамнун Хуссейн – экс-Президент Исламской Республики Пакистан, Мохаммад Аль-Исса – Генеральный секретарь Всемирной Исламской Лиги, Сулейман Аба Аль-Хаил – ректор Исламского университета имама Мухаммада Ибн Сауда и другие высокие международные и государственные деятели.

Комитет по присуждению премии "За заслуги перед государством и обществом" считает, что Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев является основателем современного государства, реформатором и стратегом, абсолютным лидером в созидании казахстанской модели межэтнического и межконфессионального мира.

Фундаментальный вклад Нурсултана Назарбаева в продвижении ценностей мира и безопасности для всех государств и обществ заключается в создании уникальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки – Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также в продвижении идеалов мира, согласия, гуманизма, толерантности и межрелигиозного сосуществования.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!