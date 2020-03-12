Спортивные соревнования будут проводить без зрителей в Казахстане

Игры не отменяются, посещения зрителей не будет.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на пресс-конференции рассказал, как будут проводить спортивные соревнования в связи с ужесточением профилактических мер по предотвращению проникновения коронавируса в Казахстан, передает zakon.kz.

Игры не отменяются, посещения зрителей не будет. Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет. Такое же решение принято у нас, - заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, отвечая на вопрос об игре "Барыса" в плей-офф КХЛ.

Также известно, что в соответствии с протоколом заседания Республиканского оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции в Республике Казахстан Министерство культуры и спорта РК рекомендует отменить командирование спортсменов по видам спорта в первом полугодии 2020 года в страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, а также воздержаться от поездок в другие страны в целях профилактики заражения коронавирусом.

Альберт Ахметов

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