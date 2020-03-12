Глава ППСК "Астана" Баталов: Проверка велокоманды инициирована из-за передачи ППСК в минкульт

К спорту и спортсменам эта проверка никакого отношения не имеет.

Гендиректор КФ Президентского профессионального спортивного клуба (ППСК) "Астана" Аскар Баталов на брифинге в "Самрук-Казына" прокомментировал по поводу того, кто был инициатором разбирательств в ППСК и для чего это было нужно, передает zakon.kz.

-По разбирательствам, когда в 2018 году нас передали в Минкультуры и спорта, на попечительском совете было инициировано создание ревизионной комиссии и проведение тотальной проверки всех клубов ППСК. Летом 2018 года проверка была начата в ЧУ "Велокоманда Астана", "Астана мотоспорт". Мы завершили проверки в 2019 году. Это было инициировано попечительским советом фонда Минкультуры и спорта, где были выявлены финансовые нарушения, - сказал Баталов.

В целом, как он подчеркнул, проверки к спорту и спортсменам никакого отношения не имеют. По его словам, это "вопрос управления".

Также гендиректор ППСК высказался по поводу действий экс-гонщика "Астана мотоспорт" Артура Ардавичуса.

Как человек и спортсмен Артур Ардавичус - достойный человек. То, что ему предъявлены обвинения, насколько я был в курсе, он был на связи, но видимо в какой-то момент принял решение не приезжать в Казахстан. Я сам лично с ним общался в начале 2019 года, когда меня только назначили. Он просил решить вопрос по финансированию команд. Отмечу, что те цифры, что им озвучивались, не сопоставимы с теми, которые нужны для деятельности и участия в тех или иных спортивных мероприятиях. У нас в принципе сразу же было принято, что автомотоспорт мы финансировать не будем и поэтому наш разговор на этом закончился. После этого я его не видел, - заключил Баталов.

Ранее сообщалось, что бронзовый призер ралли-рейда "Дакар-2012" Артур Ардавичус подозревается в хищении 800 млн тенге, или более 2 млн долларов. Агентство по противодействию коррупции заочно санкционировало в отношении спортсмена меру пресечения "содержание под стражей".

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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