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Введен запрет выезда на международные культурные-туристические мероприятия

В страны категории 1а, 1б, 2 и 3.

Фото : letim-v-otpusk.ru12 марта 2020, 13:03

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК сообщил о введении запрета на выезды на международные спортивно-культурные-туристические мероприятия, передает zakon.kz.

В рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, введено ограничение международных пассажирских сообщений со странами категории 1а, 1б, 2 и 3.

Запрет выезда на международные спортивно-культурные-туристические мероприятия в страны категории 1а, 1б, 2 и 3, - сообщил Тугжанов.


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