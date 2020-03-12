Введен запрет выезда на международные культурные-туристические мероприятия
В страны категории 1а, 1б, 2 и 3.
Фото : letim-v-otpusk.ru12 марта 2020, 13:03
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК сообщил о введении запрета на выезды на международные спортивно-культурные-туристические мероприятия, передает zakon.kz.
В рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, введено ограничение международных пассажирских сообщений со странами категории 1а, 1б, 2 и 3.
Запрет выезда на международные спортивно-культурные-туристические мероприятия в страны категории 1а, 1б, 2 и 3, - сообщил Тугжанов.
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