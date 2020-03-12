Введен запрет выезда на международные культурные-туристические мероприятия

В страны категории 1а, 1б, 2 и 3.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК сообщил о введении запрета на выезды на международные спортивно-культурные-туристические мероприятия, передает zakon.kz.

В рамках мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, введено ограничение международных пассажирских сообщений со странами категории 1а, 1б, 2 и 3.

Запрет выезда на международные спортивно-культурные-туристические мероприятия в страны категории 1а, 1б, 2 и 3, - сообщил Тугжанов.

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