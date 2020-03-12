Разработан ли в Казахстане протокол для работников по коронавирусу?

Протокол до всех инфекционистов доведен - министр.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о том, существует ли в Казахстане протокол на случай выявления в стране коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

По его словам, протокол существует.

- У нас есть больные с пневмонией разной природы. Также у нас больные госпитализированные по эпидемиологическим показаниям, прибывшие из старн высокого риска. 96 человек с разными симптомами госпитализированы, 44 из них проходят лечение. Больные с пневмонией проходят тесты на коронавирусную инфекцию. На сегодня у тех, кто заболел пневмонией, коронавирус не обнаружен. Протокол был утвержден еще в январе, протокол лечения и диагностики инфекции. В него мы уже дважды вносили изменения. Протокол есть и до всех инфекционистов доведен, - отметил министр.

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