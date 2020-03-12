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До какого срока в Казахстане ввели ограничения в связи с коронавирусом

До принятия соответствующего решения.

Фото : gazeta.ru12 марта 2020, 13:11

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов ответил на вопрос о сроках введения ограничительных мер в стране, передает zakon.kz.

Спикер отметил, что пока меры вводятся на неопределенный срок.

Пока не снимется угроза. До принятия соответствующего решения, - сказал Биртанов.

На брифинге в СЦК стало известно о том, что в связи с пандемией коронавируса принято решение о введении ряда мер в целях недопущения его распространения в Казахстане. Так, с 16 марта до 5 апреля школьников отправляют на каникулы. Закрывают кинотеатры. Спортивные соревнования будут проводить без зрителей. Пожилым запретили посещать медико-социальные объекты. Вузы переводят на онлайн обучение. Введен запрет выезда на международные культурные-туристические мероприятия.


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