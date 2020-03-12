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Тои рекомендуют перенести из-за угрозы коронавируса

Об этом сказал заместитель премьер-министра Казахстана.

Фото : zakon.kz12 марта 2020, 13:12

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов призвал казахстанцев перенести дни рождения, свадьбы на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса, передает zakon.kz.

Я хочу обратится к казахстанцам. Каждый должен понимать, что вопрос здоровья важен. Перед тем как провести мероприятие нужно подумать. Максимальное количество гостей надо сокращать. [Мероприятия] рекомендуем перенести на более поздний срок, - сказал Тугжанов.

Стоит отметить, что в стране в связи с угрозой распространения коронавируса каникулы школьников начнутся 16 марта и продлятся по 5 апреля. С 13 марта отменены массовые мероприятия. Работать не будут кинотеатры, но торговые центры и базары продолжат работать в прежнем режиме. Вопрос по обеспечению продукцией находится на контроле у властей.


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