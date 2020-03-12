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Задержание замакима Актюбинской области подтвердили

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Фото : inbusiness.kz12 марта 2020, 13:13

Заместитель акима Актюбинской области Руслан Мамунов арестован. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе по Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

По информации Диапазона, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Он сейчас находится в СИЗО Нур-Султана.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Руслана Мамунова, однако 1 марта он выложил сообщение на своей странице в Facebook, а после опубликовал видеообращение о том, что находится на свободе. В сообщении замакима написал, что на тот момент он находится в Нур-Султане и что его никто не задерживал. В этом же сообщении он написал, что собирается подать в суд на людей, распространявших о нем ложную информацию. Также он отметил, что является свидетелем по делу четырехлетней давности.

Руслан Мамунов занимает должность заместителя акима Актюбинской области с 14 ноября 2019 года.


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