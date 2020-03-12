Серия Galaxy S20 – в Казахстане!

Samsung приглашает казахстанцев стать частью грандиозного праздника.

Продажи новой флагманской серии Galaxy S20 с революционной системой камер в Казахстане стартуют 13 марта. Первые обладатели новинок, успевшие сделать предзаказ, получат в подарок беспроводные наушники нового поколения Galaxy Buds+.

Samsung приглашает казахстанцев стать частью грандиозного праздника. В пяти торговых точках двух мегаполисов – Нур-Султана (Sulpak в ТРЦ KeruenCity и "Мечта" на ул. Амман, 14) и Алматы (Kcell Store в ТРЦ Dostyk Plaza, Alser на Абая , 109в и "Технодом" в ТРЦ MEGA Alma-Ata) – с 7 до 9 вечера вас будет встречать один из участников мегапопулярного K-pop бэнда Ninety One!

Любимцы публики расскажут и покажут инновационные функции смартфонов Galaxy S20. Вы также сможете поучаствовать в увлекательных активностях от Ninety One, сделать селфи с любимым певцом и получить не только автограф, но и возможность выиграть крутые призы!

Galaxy S20 оснащены новой системой камер (108 МП у S20 Ultra) на базе искусственного интеллекта. Революционный зум позволяет приближать изображение c 30-кратным увеличением на Galaxy S20|S20+ и 100-кратным на S20 Ultra, а с режимом Super Steady можно снимать четкие экшн-кадры во время активного времяпрепровождения – например, на пробежке. Кроме того, Galaxy S20 поддерживает 8K-видео, поэтому пользователи могут запечатлеть окружающий мир таким, каким они его видят.

В новинках предустановлен сервис безналичных платежей Samsung Pay, с помощью которого можно совершать покупки везде, где принимаются дебетовые и кредитные карты. Samsung Pay позволяет рассчитываться за свои покупки с помощью смартфона и не носить с собой кошелек.

Вас ждут гибкие условия покупки, в том числе программа Galaxy Upgrade – пользуйтесь флагманами круглый год, обменивая старое устройство на новое по мере обновления линеек.

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