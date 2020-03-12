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В Казахстане предложили праздновать Наурыз в семейном кругу

Тугжанов призвал казахстанцев подумать об окружающих.

Фото : ДВД Южно-Казахстанской области12 марта 2020, 13:55

Члены правительства предложили праздновать Наурыз в семейном кругу из-за того, что в стране отменили массовые мероприятия, передает zakon.kz.

Думаю, ничего страшного нет в том, что родные поздравят друг друга. Но такие массовые, где собирались по 500-1000 человек, большие мероприятия проводить будет запрещено. Празднование Наурыза – традиция. Но, когда стоит вопрос безопасности людей, это важнее. Мы не можем сказать людям: не собирайтесь, не празднуйте. Даже, если мы запретим мероприятия, где предполагается скопление людей, ходить друг другу в гости запретить нельзя. Это невозможно проконтролировать, - сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Он призвал казахстанцев быть сознательными, думать не только о себе, но и об окружающих.

Сегодня, 12 марта, на брифинге в СЦК стало известно о том, что в связи с пандемией коронавируса принято решение о введении ряда мер в целях недопущения его распространения в Казахстане. Так, с 16 марта до 5 апреля школьников отправляют на каникулы. Закрывают кинотеатры. Спортивные соревнования будут проводить без зрителей. Пожилым запретили посещать медико-социальные объекты. Вузы переводят на онлайн обучение. Введен запрет выезда на международные культурные-туристические мероприятия.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в стране коронавируса нет, общенациональный карантин не вводится.


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