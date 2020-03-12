Мамин: Государство увеличит поддержку предпринимателям

Глава правительства поручил продолжить активную работу по импортозамещению и продвижению экспорта.

Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено второе заседание Межведомственной комиссии (МВК) по вопросам импортозамещения и продвижения экспорта, передает zakon.kz.

По информации сайта главы государства, о ходе работы по реализации проектов по импортозамещению и развитию отраслей "экономики простых вещей" доложили заместитель премьер-министра РК Р. Скляр и председатель правления НПП "Атамекен" А. Мырзахметов, итогах скрининга регионов в целях развития предпринимательского потенциала и повышения доходов населения – первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Э. Жумагазиев. С комментариями также выступили представители бизнес-сообщества РК.

За прошедший месяц в Проектный офис "экономики простых вещей" поступило более 130 новых проектов, всего в проработке находится 227 проектов на сумму около 1 трлн тг. Лидерами по количеству представленных инициатив являются Кызылординская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области. В числе отстающих – Атырауская, Алматинская и Северо-Казахстанская области.

В разрезе отраслей по количеству проектов лидируют отрасли машиностроения (55 проектов), пищевой промышленности (37) и АПК (35). При этом проекты с наибольшими суммами приходятся на химическую промышленность (на 324 млрд тг) и производство строительных материалов (на 116 млрд тг).

Проведенный НПП "Атамекен" скрининг регионов охватил 2,2 млн домашних хозяйств (10 млн жителей) и 788 тыс. субъектов предпринимательства. Результаты скрининга позволили выявить кадровую потребность предприятий (свыше 105 тыс. чел.), количество активных жителей, готовых к обучению основам предпринимательства (свыше 153 тыс. чел.) и другие параметры.

Межведомственной комиссией принято решение о создании акиматами совместно с НПП "Атамекен" проектных офисов на уровне не ниже заместителя акима региона в целях практической реализации итогов скрининга регионов для увеличения объемов местного производства, создания дополнительных рабочих мест и повышения доходов населения.

МВК утвержден регламент отбора проектов по импортозамещению. В частности, рассматриваться будут инвестиционные проекты по созданию нового либо расширению действующего производства в сферах АПК и обрабатывающей промышленности, объем инвестиций в основной капитал не менее 100 млн тг, срок реализации не более 5 лет и другие критерии. При этом не подлежат рассмотрению проекты по рефинансированию текущих займов.

Участники заседания рассмотрели ряд конкретных проектов по импортозамещению в сельскохозяйственной, химической, текстильной, машиностроительной и других сферах, которые в совокупности позволят создать около 4 тыс. новых рабочих мест и привлечь свыше 350 млрд тг инвестиций.

Глава правительства поручил продолжить активную работу по импортозамещению и продвижению экспорта.

Государство расширит меры по поддержке бизнеса и развитию предпринимательства, - сказал Мамин.

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