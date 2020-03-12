В РК запретили размещение процедурных и стоматологических кабинетов на цокольных этажах

В цокольных и подвальных этажах зданий также запрещено размещать операционные, перевязочные, манипуляционные и родовые кабинеты.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 3 марта 2020 года внес изменения и дополнения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", передает zakon.kz.

В частности, в правила внесены следующие изменения.

Не размещаются в цокольных и подвальных этажах зданий операционные, перевязочные, процедурные, манипуляционные, родовые, стоматологические кабинеты, приемные и палатные отделения для больных.

Вместе с тем допускается размещение в цокольных и подвальных этажах зданий помещения и кабинетов восстановительного лечения (залы лечебной физической культуры, лечебные бассейны, помещения водолечения, массажные кабинеты), а также кабинетов электро-светолечения, при условии организации естественного освещения.

Как отмечается, оборудование систем вентиляции размещается в специальных помещениях, раздельных для приточных и вытяжных систем.

При этом допускается размещение рабочих кабинетов, операционных, палат, помещений с постоянным пребыванием людей примыкающих по вертикали и горизонтали к техническим помещениям систем вентиляции, при условии выполнения мероприятий по изоляции шума и вибрации.

Изменения коснулись и гемодиализа.

Так, говорится, что очищенная вода в отделении гемодиализа должна соответствовать требованиям документов по стандартизации.

При этом безопасность воды для гемодиализа в эпидемическом отношении определяется ее соответствием требованиям по микробиологическим показателям и содержанию эндотоксинов, установленным в Санитарных правилах. Физико-химические показатели воды для гемодиализа также должны соответствовать установленным требованиям.

Указывается, что вода для гемодиализа исследуется 1 раз в квартал в рамках проведения производственного контроля, а также при проведении проверок по особому порядку объектов здравоохранения.

Производственный контроль качества воды для гемодиализа осуществляет юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию гемодиализного оборудования.

Качество воды контролируется в местах водозабора, после прохождения системы водоочистки и перед поступлением в гемодиализный аппарат.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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