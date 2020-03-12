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Дежурившие на трассе в ЗКО патрульные систематически брали взятки

Также продолжается досудебное расследование в отношении командира взвода батальона патрульной полиции местного Департамента полиции по фактам получения взяток от водителей.

Фото : Inbusiness.kz12 марта 2020, 15:00

Инспектора батальона патрульной полиции Департамента полиции ЗКО получали взятки на системной основе, передает zakon.kz.

Департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начаты досудебные расследования в отношении ряда инспекторов батальона патрульной полиции местного Департамента полиции, которые в группе лиц, на системной основе на трассах республиканского и областного значения Уральск - Атырау и Уральск – Аксай получали взятки в сумме от 2 000 до 10 000 тенге от водителей за не привлечение их к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Также продолжается досудебное расследование в отношении командира взвода батальона патрульной полиции местного Департамента полиции по фактам получения взяток от водителей.

В отношении командира взвода с санкции суда избрана мера пресечение "содержание под стражей".

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.


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