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Дерзкого водителя Toyota Hilux оштрафовали в Петропавловске

Водитель допустил сразу два нарушения.

Фото : кадр видео12 марта 2020, 15:15

В Петропавловске водитель джипа видимо обиделся, что его не пропустили, и создал аварийную ситуацию. Видео было записано на регистратор участника дорожного движения, передает zakon.kz.

В пресс-службе ДП СКО сообщили, что водитель Toyota Hilux допустил сразу два нарушения в центре Петропавловска.

Видео опубликовал другой водитель, которого дерзкий водитель джипа обогнал, подрезал, создавал аварийную ситуацию.

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Добрый день. Сегодня ехал. Обиделся что не пропустил.

Публикация от Очевидцы СКО Петропавловск (@dtp_sko) 11 Мар 2020 в 7:17 PDT

По выложенным в сети видеоматериалам полицейские установили и задержали водителя иномарки. За допущенные правонарушения 30-летнего жителя Петропавловска привлекли к административной ответственности по двум статьям: 596 КРКоАП - за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а также по части 1 статьи 606 КРКоАП - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки. Общая сумма штрафа составила около 80 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе ДП региона.


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