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Начальник ж/д станции Семея не болен коронавирусом

Информация в соцсетях и СМИ о якобы заболевшем коронавирусной инфекцией начальнике ж/д станции Семея является фейковой.

Фото : алтайньюс12 марта 2020, 15:23

Информацию о том, что начальник ж/д станции города Семея заразился коронавирусом опровергли, передает zakon.kz.

Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней Медицинского университета Семея, член городского и областного штабов по профилактике COVID 2019 Имдат Эфендиев сообщил, что в Семее случаев коронавирусной инфекции по настоящее время не зарегистрировано.

Информация в соцсетях и СМИ о якобы заболевшем коронавирусной инфекцией начальнике ж/д станции Семея является фейковой. Начальник Мамбетов А.Б. здоров, находится на рабочем месте, - сообщил Эфендиев.


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