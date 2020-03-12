Китай назвал способ остановить коронавирус

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры, то пандемия закончится в июне, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Я очень рад видеть, что сейчас уже принимаются меры в Италии и в Южной Корее, там уже заметно снижается количество новых случаев. Если это будет так, то я ожидаю, что эпидемия закончится в июне, - сказал он.

По словам Наньшаня, как правило, летом в условиях высокой температуры воздуха вирус не очень активен, поэтому эпидемия пойдет на спад.

Он также подчеркнул, что распространяется этот вирус очень быстро, поэтому требует вмешательства государства для контроля ситуации.

В некоторых странах смертность от болезни очень высока — и в Италии, и в Испании, и в США, во Франции. Это означает, что нужно уделять эпидемии достаточное внимание. Потому что если смотреть по Китаю, то смертность по стране от этого вируса составляет около 3%, но самом деле разница колоссальная. В Ухане и в провинции Хубэй процент смертности достигает 4,9%, а за пределами провинции Хубэй очень низкая. Это означает, что там очень жесткие меры контроля, — уточнил эксперт.

10 марта Си Цзиньпин впервые с начала эпидемии посетил город Ухань и заявил, что распространение коронавируса практически остановлено.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

12 марта в Казахстане Тугжанов Ералы, заместитель премьер-министра Казахстана, призвал верить только официальным источникам информации.

- В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Не создавайте ажиотаж. Соблюдайте и придерживайтесь мер профилактики, - сказал он.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.

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