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Законодательство РК
15:57 12.03.2020

Алматинцев призвали не посещать медучреждения

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Потому что вирус может распространиться дальше.

На заседании общественного совета по ситуации с коронавирусом заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров обратился к жителям городам, передает zakon.kz.

Он отметил, что не стоит посещать поликлиники просто так.

Важная рекомендация, если у вас обнаружат коронавирус - не посещайте медучреждения просто так. Потому что вирус может распространиться дальше. Важен вопрос транспортировки до инфекционного бокса, - отметил замакима.

По его словам, может быть введено наказание для тех, кто отказывается от карантина.

Мы полагаем, что попросим Маслихат ввести наказание для лиц с симптомами, которые отказываются от карантина, - заключил Бабакумаров.

Анастасия Московчук
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