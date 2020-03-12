Установить специальные места для проведения митингов предлагают в Казахстане

Проведение митингов на крупных улицах парализует движение и создает неудобства для многих граждан.

Известный политолог Марат Башимов высказался за установление специальных мест для проведения мирных митингов, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Ссегодня в Мажилисе проходит презентация законопроектов "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Старый законопроект был принят в 1995 году. Прошло 25 лет, соответственно, он и морально устарел, и правовые нормы нуждались в приведение с реальной действительностью, которая сейчас есть. Этот законопроект восполняет эти пробелы, - сказал Марат Башимов в интервью журналистам.

Эксперт добавил, что представленный законопроект регулирует многие моменты.

Почему я сторонник специализированных мест? Времена изменились, 100 лет назад машин на улицах не было. Человек мог спокойно выйти и донести до власти свои требования, сотовых телефонов не было, поэтому люди выходили на центральные площади и высказывали свои требования. Но времена изменились, машин стало больше чем людей, информационные технологии развиты. Сейчас донести человеку с пикета мысль всему миру ничего не стоит. Это специально отведенные места для безопасности. Тебе отводят место, все там есть, специально подводится вся структура – медицина, полиция, - пояснил Марат Башимов.

Политолог добавил, что изучил законодательство многих стран в мире.

"В США, Великобритании, Германии, Швеции, Японии – везде это законодательство носит уведомительный характер, но институт согласования остается. Законодательством этих стран регулируются эти вопросы. Твои права заканчиваются там, где начинаются права других лиц. На юридическом языке это статья 12, часть 5 Конституции и статья 24 Международного пакта о гражданских и политических правах. Осуществление твоих прав в данном случае на митинге не должно ущемлять права других. Другой человек, который не участвует в митинге, не должен страдать", - подчеркнул Марат Башимов.

По его мнению, проведение митингов на крупных улицах парализует движение и создает неудобства для многих граждан. Политолог считает, что сейчас есть много способов донести до власти свое мнение. Это легко сделать с развитием технологий. Можно разместить видео в интернете и так далее.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!