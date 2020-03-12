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Решается вопрос производства масок в Алматы

Больницы, службы первой линии - таможня, пограничники, СЭС обеспечены масками.

Фото : Владимир Смирнов / ТАСС12 марта 2020, 16:00

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что прорабатывается вопрос своего производства масок в городе, передает zakon.kz.

Дефицит масок есть, акимат прорабатывает вопрос создания собственного производства масок на территории города или области. Думаю в ближайшее время этот вопрос решим, - сказал Бабакумаров.

Больницы, службы первой линии - таможня, пограничники, СЭС обеспечены масками.


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