Решается вопрос производства масок в Алматы

Больницы, службы первой линии - таможня, пограничники, СЭС обеспечены масками.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что прорабатывается вопрос своего производства масок в городе, передает zakon.kz.

Дефицит масок есть, акимат прорабатывает вопрос создания собственного производства масок на территории города или области. Думаю в ближайшее время этот вопрос решим, - сказал Бабакумаров.

Больницы, службы первой линии - таможня, пограничники, СЭС обеспечены масками.

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