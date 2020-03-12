Решается вопрос производства масок в Алматы
Больницы, службы первой линии - таможня, пограничники, СЭС обеспечены масками.
Фото : Владимир Смирнов / ТАСС12 марта 2020, 16:00
Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сообщил, что прорабатывается вопрос своего производства масок в городе, передает zakon.kz.
Дефицит масок есть, акимат прорабатывает вопрос создания собственного производства масок на территории города или области. Думаю в ближайшее время этот вопрос решим, - сказал Бабакумаров.
Больницы, службы первой линии - таможня, пограничники, СЭС обеспечены масками.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011233-1b901c7dbef5b7ef4c91c32d0bb59e13
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...