Трансмашхолдинг показал, каким может быть будущее железнодорожных перевозок

Руководителей КТЖ пригласили на выставку современной рельсовой техники.

Трансмашхолдинг (ТМХ) – крупнейший производитель железнодорожного и городского рельсового транспорта России и СНГ, и шестой на международном рынке. Продукция и услуги компании продаются в Египет, Венгрию, Болгарию, Монголию, страны СНГ. ТМХ - давний партнер казахстанских железнодорожников и промышленных предприятий, передает zakon.kz.

4—6 марта современные возможности ТМХ были представлены председателю правления АО "НК "КТЖ" Сауату Мынбаеву, а также представителям профессионального сообщества – сотрудникам эксплуатирующих и контролирующих организаций.

В числе экспонатов — современные одноэтажные и двухэтажные пассажирские вагоны локомотивной тяги, в том числе построенные по принципу двухвагонного сцепа, почтово-багажный вагон, вагон сопровождения грузовых и хозяйственных поездов, электропоезд городского типа "Иволга", рельсовый автобус РА-3, а также маневровый тепловоз ТЭМ28.

В технике нашли применение передовые инженерные решения, материалы, подходы к эргономике и обеспечению безопасности.

Во всех вагонах в зонах общего пользования за исключением туалетов ведется видеонаблюдение, что обеспечивает безопасность пассажиров. . Теперь не имеет значения каким классом едет пассажир – СВ, купе или плацкарт. Душ есть в каждом вагоне. Также везде есть USB-порты и розетки, индивидуальное светодиодное освещение. В купе для пассажиров предусмотрены индивидуальные сейфы, а дверь открывает при помощи карточки. В вагонах работает система климат-контроля, которая поддерживает заданный температурный режим. Продуманы условия и для комфортного путешествия людей с ограниченными возможностями.

ТМХ, являющийся совладельцем двух расположенных в столице Казахстана заводов – "ЭКЗ", который выпускает электровозы и "ЛКЗ", специализацией которого является производство тепловозов, способен обеспечить поставку подвижного состава любого существующего класса, организовать его выпуск и техническое обслуживание на территории Казахстана, обучить сотрудников работе с современной техникой. Учитывая единые стандарты, по которым работают российские и казахстанские железных дороги, большой опыт совместной работы и позитивный опыт эксплуатации в природно-климатических условиях РК, можно с уверенностью сказать – у сотрудничества ТМХ с Казахстаном отличные перспективы.

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