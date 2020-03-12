Мамин: Надо активизировать работу по привлечению якорных инвесторов

Он поручил продолжить активную работу.

Аскар Мамин провел заседание Национальной комиссии по модернизации, передает zakon.kz.

По информации сайта главы правительства, на заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина и с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина рассмотрен ход исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Н.Назарбаева» и Общенационального плана мер (ОНП) по реализации Послания Президента РК К.Токаева от 2 сентября 2019 года.

О ходе проводимой работы доложили Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, министры национальной экономики Р. Даленов, энергетики – Н. Ногаев, иностранных дел – М. Тлеуберди, торговли и интеграции – Б. Султанов, сельского хозяйства – С. Омаров, образования и науки – А. Аймагамбетов, культуры и спорта – А. Раимкулова.

Рассмотрены вопросы активизации работы по вовлечению неиспользуемых сельскохозяйственных земель в производственную деятельность с усилением механизмов по их изъятию, внедрения системы выявления одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей, меры по развитию физической культуры и массового спорта, обеспечению доступности спортивной инфраструктуры для детей, а также проект Комплексного плана по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы.

Глава Правительства поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации и Послания Президента РК от 2 сентября 2019 года.

Особое внимание обращено на пункты по повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, совершенствованию инвестиционного климата, проведению реформы государственного управления, модернизации налоговой системы и др.

В целом, надо активизировать работу по привлечению якорных инвесторов для создания новых проектов в приоритетных отраслях, - сказал А. Мамин.

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