В Семее наркоторговцы перевозили наркотики внутри боксерской груши

Стражи порядка устанавливают источник поставки наркотических средств.

В Семее сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки наркотических средств, передает zakon.kz.

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить и задержать фигурантов уголовного дела, осуществлявших незаконную поставку и сбыт наркотических средств в г. Семей. Следствием установлено, что в начале марта т.г. трое подельников получили крупную партию наркотических средств, предназначенную для реализации, - сообщили в ДП ВКО.

По информации полиции, один из подельников задержан на выезде из Семея.

В ходе безотлагательного обыска в багажнике машины 27-летнего подозреваемого обнаружена боксерская груша, внутри которой находилось вещество зеленого цвета растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим веществом – «марихуана высушенная» весом более 44 кг, - говорится в сообщении.

В этот же день был задержан еще один подозреваемый - 28-летний мужчина, у которого в ходе обыска автомашины обнаружено и изъято наркотическое вещество гашиш порядка 555 доз (более 2,7 кг).

На данный момент трое подозреваемых 1989, 1991 и 1992 г.р. задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Стражи порядка устанавливают источник поставки наркотических средств.

Начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения по статье 297 ч. 1 УК РК - Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта.

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