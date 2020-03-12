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Машину с миллионами не пустили в Казахстан

Идет поиск пособников.

Фото : YouTube12 марта 2020, 17:17

1,1 млн долларов, более 21 миллиона российских рублей и 77,8 тысячи долларов пытался ввезти в Казахстан гражданин Узбекистана, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

Мужчина прятал деньги в авто. Его задержали сотрудники службы госбезопасности Узбекистана

"В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками управления Службы государственной безопасности (СГБ) по Сырдарьинской области пресечен незаконный вывоз за пределы нашей страны 1,1 миллиона долларов, более 21 миллиона российских рублей и 77,8 тысячи долларов", — говорится в информации ведомства.

По данному факту начато расследование по статье "Нарушение таможенного законодательства", которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет при контрабанде в особо крупном размере.

Идет поиск пособников.


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