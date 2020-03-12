Алматинцев призвали не посещать медучреждения

Если у человека есть симптомы нового вируса, то ему нужно не идти в медучреждение, а сначала туда позвонить.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумов призвал не идти в медучреждение при обнаружении симптомов нового вируса, а позвонить врачам, чтобы были приняты специальные меры для его транспортировки в инфекционный бокс, передает zakon.kz.

На случай выявления коронавируса в Алматы, разработаны три сценария событий.

План " А" введут, если в городе будет от 1 до 5 зараженных. План "Б" введут, если будет от 6 случаев. Третий план будет введен, если количество зараженных будет превышать количество зараженных при плане "А" и "Б".

Для работы в очагах заболевания уже разработано 24 подвижных отряда. Сейчас идут тренинги, учения. Полагаем, что мы будем готовы к неблагоприятному развитию ситуации, - сказал замакима Алматы.

Бабакумаров заявил, что будет проводиться дезинфекция очагов заражения.

Мы возьмем на особый контроль истории продвижения и контактов зараженных людей и будем оперативно информировать горожан об очагах заражения, чтобы при передвижении старались избегать их, - сказал он.

При необходимости в городе увеличат количество учреждений по диагностике заболевания.

Важная рекомендация - не посещать медучреждения просто так, потому что вирус может распространиться дальше. Можно связаться по телефону с лечащим участка, проинформировать и оттуда (будут) специальные меры безопасности. Важен вопрос транспортировки до инфекционного бокса.(...). Мы полагаем, что мы обратимся к Мажилису за наделением соответствующих служб какими-либо мерами наказания лиц с симптомами заражения, которые отказываются от помещения на карантин.

Сегодня, 12 марта, на брифинге в СЦК стало известно о том, что в связи с пандемией коронавируса принято решение о введении ряда мер в целях недопущения его распространения в Казахстане. Так, с 16 марта до 5 апреля школьников отправляют на каникулы. Закрывают кинотеатры. Спортивные соревнования будут проводить без зрителей. Пожилым запретили посещать медико-социальные объекты. Вузы переводят на онлайн обучение. Введен запрет выезда на международные культурные-туристические мероприятия.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в стране коронавируса нет, общенациональный карантин не вводится.

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