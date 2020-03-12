Казахстанская модель рассказала, как борются с коронавирусом в Италии

Все учебные заведения, рестораны, салоны красоты, магазины, торговые центры закрыты. Работают только аптеки и супермаркеты.

Казахстанская модель Корлан Мади, живущая там уже 11 лет, рассказала о ситуации с коронавирусом в Италии, передает zakon.kz.

На данный момент, у нас более 12 460 заражённых случаев, более 800 смертей и более 5000 человек находятся в реанимационных отделениях. Больницы не готовы ко всем этим случаям, несмотря на то, что в Италии одна из самых лучших санитарных систем в мире. Правительство решило ЗАКРЫТЬ ВСЕ и Италия объявлена красной зоной! Мы все находимся Дома на карантине, чтобы предотвратить распространение вируса, - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, все учебные заведения, рестораны, салоны красоты, магазины, торговые центры закрыты. Работают только аптеки и супермаркеты.

В супермаркет запускают по очереди с дистанцией 1,5 метров и обязательно необходимо носить защищающие маски. Запрещено выходить на улицы без особого разрешения и сертификата объясняющего причину выезда из дома, что может быть состояние здоровья или экстренный семейный случай. Это меры принятые итальянскими властями и каждый человек сознательно и ответственно их соблюдает. В этот критический момент Италия в очередной раз доказала, что она едина и что у людей высокая этика долга и морали, потому что все понимают, чем быстрее мы искореним этот вирус, тем быстрее сможем вернуться к нашей привычной жизни, - рассказала девушка.

Она также считает, что не нужно недооценивать этот вирус, что он намного опаснее обычного гриппа и призвала всех избегать общественных мест и отменить свои поездки.

"Начните работать из дома, берегите пожилых людей, так они являются самой уязвимой нишей подверженной риску. Знаю, что сложно, но не приглашайте гостей домой ! Вирус не знает границ и это наш общий, невидимый враг!" – заключила она.

Корлан Мади родилась в Алматы, последние 11 лет живет в Италии и считает эту страну своим вторым домом, "поскольку именно здесь я провела самые фундаментальные годы для моего становления как личности и профессионала. Тут я получила образование, построила свой бизнес и продолжаю жить по сей день".

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