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Китай выделит $20 млн для поддержки развивающихся стран в борьбе с коронавирусом

Китай как мировая держава осознает свою международную ответственность и готов внести свой вклад в глобальное общественное здравоохранение.

Фото : Kevin Frayer / Getty Images12 марта 2020, 17:24

Китай намерен выделить средства для помощи развивающимся странам в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом в twitter сообщило посольство КНР в Казахстане.

Китай выделит Всемирной организации здравоохранения 20 млн долларов для поддержания развивающихся стран в их борьбе с коронавирусом, а также развертывания более масштабного международного сотрудничества по борьбе с эпидемией под эгидой ВОЗ, - сказано в сообщении.

Чуть раньше посольство КНР в Казахстане отметило, что ситуация по борьбе с вирусом в Китае с каждым днем стабилизируется, виден свет в конце туннеля. Но Китай как мировая держава осознает свою международную ответственность и готов внести свой вклад в глобальное общественное здравоохранение.


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