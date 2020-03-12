Китай выделит $20 млн для поддержки развивающихся стран в борьбе с коронавирусом

Китай как мировая держава осознает свою международную ответственность и готов внести свой вклад в глобальное общественное здравоохранение.

Китай намерен выделить средства для помощи развивающимся странам в борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.

Об этом в twitter сообщило посольство КНР в Казахстане.

Китай выделит Всемирной организации здравоохранения 20 млн долларов для поддержания развивающихся стран в их борьбе с коронавирусом, а также развертывания более масштабного международного сотрудничества по борьбе с эпидемией под эгидой ВОЗ, - сказано в сообщении.

Чуть раньше посольство КНР в Казахстане отметило, что ситуация по борьбе с вирусом в Китае с каждым днем стабилизируется, виден свет в конце туннеля. Но Китай как мировая держава осознает свою международную ответственность и готов внести свой вклад в глобальное общественное здравоохранение.

Это говорит о том, что ситуация по борьбе с вирусом в Китае с каждым днем стабилизируется, наконец виден свет в конце туннеля. Тем не менее, Китай как мировая держава осознает свою международную ответственность и готов внести свой вклад в глобальное общественное здравоохранение. — Посольство КНР в Казахстане (@ChinaEmbKazakh) March 12, 2020

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