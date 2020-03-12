Сенаторы сделали депутатский запрос по совершенствованию местных представительных органов

Запрос отправлен на имя Премьер-министра РК А. Мамина.

В рамках законопроекта по расширению самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти депутаты выработали ряд предложений, сообщает zakon.kz.

Совет по взаимодействию с местными представительными органами при Сенате Парламента Республики Казахстан провел ряд встреч с руководителями центральных органов и местных представительных органов по вопросам реализации Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», говорится в депутатском запросе.

В ходе встреч депутатами маслихатов поднимались актуальные вопросы по совершенствованию деятельности местных представительных органов, а также развитию местного самоуправления, по итогам которых подготовлены рекомендации. Они касаются совершенствования законодательного и практического регулирования деятельности маслихатов, которые направлены в Правительство Республики Казахстан.

Сейчас Министерством национальной экономики ведется проработка законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти». Данный законопроект, согласно Плану законопроектных работ Правительства, поступит на рассмотрение Парламента в сентябре т.г. В этой связи, в рамках данного законопроекта, депутаты просят проработать и учесть следующие ранее выработанные предложения:

Первое - определить правовой статус депутатов маслихатов.

Второе - с учетом того, что маслихаты являются высшим представительным органом в регионах, а секретари маслихатов должны быть фактически вторым лицом в регионе после акимов, считают необходимым повысить статус секретарей маслихатов путем:

- предоставления им права вести сессии маслихатов в качестве председателей, на период своих полномочий;

- повышения статуса секретаря маслихата областного уровня до уровня первого заместителя акимов областей, городов республиканского значения и столицы с приравниванием к последнему должностного оклада и материально-технического обеспечения. В настоящее время такой перекос наблюдается не только в отношении секретарей маслихатов и заместителей акимов, но и между секретарями маслихатов и председателями ревизионных комиссий (областей, городов и столицы), на что обращают наше внимание депутаты маслихатов Павлодарской и Карагандинской областей, сообщают парламентарии.

Третье - законодательно закрепить председателей постоянных комиссий маслихатов областного уровня по социальным вопросам, а также финансам и бюджету как должностных лиц, работающих на постоянной основе. Депутаты объясняют это тем, что наибольшее количество обращений граждан и вопросов, требующих тщательного изучения и оперативного решения, поступают именно в эти постоянные комиссии.

Четвертое - пересмотреть лимит штатной численности государственных служащих аппаратов маслихата областного уровня в соотношении один работник к трем депутатам, вместо установленных действующим законодательством лимита, исходя из численности депутатов соответствующих маслихатов в соотношении один работник к пяти депутатам.

Кроме того, сообщают депутаты, в ряде местных исполнительных органах в пилотном режиме введена новая система оплаты труда административных госслужащих. Однако и здесь госслужащие аппаратов маслихатов, к примеру, Павлодарской и Карагандинской областей, остались, так сказать, «за бортом» и вынуждены теперь обращаться к руководству верхней Палаты Парламента. В этой связи депутаты предлагают государственных служащих аппаратов маслихатов в законодательном порядке приравнять по статусу и оплате труда к административным сотрудникам соответствующих акиматов, по аналогии со статьей 39 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Пятое - изменить названия ревизионных комиссий с включением в название слова «маслихат». К примеру, «ревизионная комиссия маслихата г. Алматы», а не «ревизионная комиссия г.Алматы». Это даст возможность определить их как рабочих органов самих маслихатов, считают депутаты.

Они подчеркнули, что данные вопросы неоднократно поднимаются депутатами Сената на встречах и мероприятиях с местными представительными органами на протяжении многих лет и не находят своего решения.

Авторы запроса считают, что решение данных задач позволит поднять на новый уровень деятельность местных представительных органов, в связи с чем просят рассмотреть указанные предложения законодательного характера и дать по ним устный ответ в установленный законом срок.

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