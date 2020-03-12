Какие еще ограничения введены в Казахстане 

С 13 марта запрещены массовые мероприятия.

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК от 12 марта 2020 года № 20 "Об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан на период пандемии", сообщает zakon.kz.

Ниже приводим текст постановления.

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии по коронавирусной инфекции (КВИ) в мире и в целях недопущения ввоза, защиты жизни и здоровья населения Республики Казахстан постановляю:

1. Центральным государственным органам, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) с 13 марта текущего года запрет проведения массовых мероприятий (праздничных, концертных, культурных, спортивных мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок, закрытие кинотеатров, детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах и др.);

2) усиленный санитарно-дезинфекционный режим (обработка поверхностей не реже двух раз в день) на объектах массового пребывания и жизнеобеспечения (торгово-развлекательные центры, рынки, объекты религиозного назначения, коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, ЦОНы, вокзалы, аэропорты, гостиницы, организации здравоохранения (в том числе аптеки), образования и др.);

3) запрет посещений и усиленный санитарно-дезинфекционный режим на медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов;

4) обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта после каждого рейса, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день).

2. Министерству образования и науки РК совместно с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в организациях образования и воспитания (проветривание, влажная уборка не менее трех раз в смену, дезинфекция);

2) отмену кабинетной системы обучения;

3) кварцевание помещений групп в детских дошкольных учреждениях;

4) проведение утреннего фильтра (осмотр при приеме детей в группу) в детских дошкольных учреждениях;

5) запретить экскурсий учащихся во время каникул.

3. Министерству инвестиции и инфраструктурного развития РК обеспечить ограничение международных пассажирских сообщений с странами 1а, 1б, 2, 3 категории.

4. Министерству культуры и спорта РК запретить выезд на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия и внешний туризм в страны категории 1а, 1б, 2, 3.

5. Министерству внутренних дел обеспечить : охрану мест карантинизации и провизорной госпитализации контактных по КВИ; принятие мер по поиску и помещению на карантин контактных по КВИ.

6. Министерству информации и общественного развития РК совместно с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент активизировать информационно-разъяснительную работу по профилактике распространения КВИ среди населения.

7. Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Департамента на транспорте, территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить карантин на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами лиц, прибывших из стран категории 1а) владельцев служебных и дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов экипажей, локомотивных бригад, лиц связанных с перевозочной деятельностью железнодорожного транспорта и водителей осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов.

8. Национальному центру общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК обеспечить ежедневное размещение на сайте перечень стран, с регистрацией КВИ.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на Управление эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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