Коронавирус отразился на рабочем графике Токаева

При этом график Президента не стал менее напряженным.

Пандемия коронавируса отразилась на рабочем графике Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Об этом Sputnik Казахстан сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

"Претерпел определенные изменения график международных встреч Касым-Жомарта Кемелевича. Вы знаете, что сегодня по всему миру отменяются визиты, двусторонние и многосторонние встречи, переговоры. Поэтому и в Казахстане перенесен на более поздний срок или отменен ряд внешнеполитических мероприятий, включая министерскую встречу ВТО", - прокомментировал Уали.

При этом график Президента не стал менее напряженным. Он сконцентрирован на решении задач стратегического развития страны в условиях новых вызовов и угроз, отметил Уали.

Сложилась непростая ситуация, когда пандемия оказывает влияние на экономику, финансы, международные отношения, что затрагивает и наши национальные интересы. Также президент уделяет большое внимание оперативной работе: проводит совещания и встречи, отслеживает ситуацию и держит на постоянном контроле работу соответствующих ведомств, - добавил пресс-секретарь главы страны.

12 марта было объявлено о ряде мероприятий для предотвращения возможного распространения коронавируса в стране.

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