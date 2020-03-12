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Насколько коронавирус устойчив к внешней среде

Коронавирус погибает при температуре 57 градусов и выше.

Фото : Reuters12 марта 2020, 18:04

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию об устойчивости коронавируса во внешней среде, передает zakon.kz.

- COVID-19 является респираторным вирусом. Он распространяется воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре) и контактно-бытовым (через предметы обихода).

- Есть предположение, что, в защитных масках, при неоднократном использовании, вирус сохраняется более длительное время. Из-за чего, есть определенный риск переносить вирус трогая маску.

- Однако, длительность выживания клеток вируса на поверхностях, пока, точно не установлена. По предварительным данным, COVID-19 может сохранять жизнеспособность на протяжении нескольких часов.

- По данным ВОЗ, коронавирус не очень устойчив - его можно убить при помощи дезинфицирующих и спиртосодержащих средств.

- Коронавирус погибает при температуре 57 градусов С и выше.


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