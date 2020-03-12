Подписан меморандум между "Акселератором добра" и "Правительством для граждан"

Меморандум направлен на укрепление долгосрочного взаимовыгодного партнерства сторон и определяет ключевые аспекты дальнейшего сотрудничества.

Сегодня, 12 марта 2020 года, Республиканское Общественное Объединение "Акселератор добра: Izgilik elshisi" и Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы подписали Меморандум о сотрудничестве, целью которого является сотрудничество в целях формирования правовой культуры, защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, сообщает zakon.kz.

Меморандум направлен на укрепление долгосрочного взаимовыгодного партнерства сторон и определяет ключевые аспекты дальнейшего сотрудничества.

В церемонии подписания меморандума приняли участие: Руководитель Республиканского Общественного Объединения "Акселератор добра: Izgilik elshisi" Сабитова Айнур Алимхановна и Директор Филиала НАО "Государственной корпорации "Правительство для граждан" по городу Алматы Кирикбаев Данияр Батанович.

В рамках меморандума планируется сотрудничество в сфере предоставление волонтерских услуг в виде оказания юридической помощи нуждающимся лицам, культивирование добропорядочности в казахстанском обществе, а так же развитие гуманности, сострадания, воспитание чувства уважения и отзывчивости. Со стороны Филиала НАО "Государственной корпорации "Правительство для граждан" по городу Алматы на безвозмездной основе предоставляются площадки на территориях ЦОН города Алматы.

Юридические консультации оказываются студентами юридических специальностей вузов города Алматы совместно с "Адал көмек" и "Әділ көмек".

Место проведение церемонии подписания меморандума: Филиал НАО "Государственной корпорации "Правительство для граждан" по городу Алматы. Улица Абая 111. Время: 12.03.2020 года., в 11.00

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