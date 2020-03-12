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Информацию о закрытии больницы в Костанае из-за коронавируса назвали фейком

Павоохранительные органы проинформированы о фактах распространения ложной информации в соцсетях.

Фото : 24tv.ua12 марта 2020, 18:23

В казахстанских соцсетях активно распространяется ложная информация о закрытии ЦРБ в Тобыле из-за случаев коронавируса, сообщает zakon.kz.

В Управлении здравоохранения акимата Костанайской области информацию опровергли и попросили костанайцев не поддаваться провокациям.

Случаев коронавируса в области нет. ЦРБ работает в обычном режиме, - прокомментировали рассылку в ведомстве и напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрено наказание по статье 274.

1. Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Павоохранительные органы проинформированы о фактах распространения ложной информации в соцсетях.


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